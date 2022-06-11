شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021.
يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر.الأهلى يترقب عودة موسيمانى لحسم الملفات المهمة
يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى.
وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ"فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.
وحدد بيتسو موسيمانى مساء الثلاثاء الماضى موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.
وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التى تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور فى اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.
وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة على أن يكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.الأهلى يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين
ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، كما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.
منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى
ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، فيما يتواجد بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس.