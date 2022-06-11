موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى أمام إيسترن كومبانى

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021.

يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر.

يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ"فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيمانى مساء الثلاثاء الماضى موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلي.

وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيماني، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التى تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور فى اجتماع الثلاثاء، نظرًا للحالة الصحية لموسيماني.

وكشف موسيمانى أنه سوف يعود للقاهرة على أن يكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.