شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة للمصري بالسلوم استعدادا لمواجهة الأهلي فى الكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري بالسلوم أحد فرق دوري القسم الثاني في مجموعة بحري تدريبات شاقة لمواجهة الأهلي بكأس مصر والمقرر لها يوم 12 يونيو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورا من تدريبات الفريق الشاقة، وقبلها كانت نشرت رسالة تحفيز للاعبيها قبل السفر للقاهرة لمواجهة المارد الحمر حيث كتبت: "663 كيلو متر تفصل الضباع عن تقديم سحرها الكروي".

ويواجه فريق الأهلى فى التاسعة مساء الأحد المقبل، نادى المصرى بالسلوم على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

وستكون مواجهة المصرى بالسلوم هي الأولى الرسمية التي يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر في تاريخه.