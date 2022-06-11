شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الأول بالدوري العالمي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل العديد من لاعبي منتخب الكاراتيه إلى الأدوار النهائية والمنافسة على الميداليات المتنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه المقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

تأهل محمود بدوي وعبد الله هشام وحبيبة ماجد إلى نهائي كوميتيه، وأسماء مجدي لنهائي الكاتا، وكذلك فريق الكاتا الجماعي (1) للنهائي، بينما ستلعب جنى خميس سعيد على البرونزية في منافسات الكاتا، وسينافس الكاتا جماعي رجال (2)على البرونزية أيضا.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن البطولة في يومها الأول شهدت منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية، هذا بالإضافة إلى حالة الإصرار من جانب لاعبي المنتخب الوطني في انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات.

وأضاف أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي منتخبنا الوطني في انتزاع العديد من الميداليات المتنوعة خلال منافسات الدوري العالمي المقامة في القاهرة خاصة وأن الاتحاد حرص على تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين.

يذكر أن بطولة الدوري العالمي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة حيث تشهد مشاركة 850 لاعبا ولاعبة يمثلون 75 دولة.