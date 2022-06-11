شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة المنتخب المسافرة لـ كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على السفر لكوريا الجنوبية، بقائمة مكونة من 24 لاعبا، بعدما حرمت الإصابات الفراعنة من عدة لاعبين، وضم إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب بدلا منهم لاعبين آخرين، استعدادا لمواجهة كوريا المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اليوم السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح أمس الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.
خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.
خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد عاطف - مصطفى محمد.