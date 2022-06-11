24 لاعبا فى قائمة المنتخب المسافرة لـ كوريا الجنوبية

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على السفر لكوريا الجنوبية، بقائمة مكونة من 24 لاعبا، بعدما حرمت الإصابات الفراعنة من عدة لاعبين، وضم إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب بدلا منهم لاعبين آخرين، استعدادا لمواجهة كوريا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اليوم السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح أمس الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.