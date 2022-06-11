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24 لاعبا فى قائمة المنتخب المسافرة لـ كوريا الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على السفر لكوريا الجنوبية، بقائمة مكونة من 24 لاعبا، بعدما حرمت الإصابات الفراعنة من عدة لاعبين، وضم إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب بدلا منهم لاعبين آخرين، استعدادا لمواجهة كوريا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريبا بدنيا في فندق الإقامة في إطار الاستعداد لودية كوريا المقرر لها 14 يونيو من الشهر الجارى، حيث جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها مصطفى شلبى، لاعب فريق إنبى المنضم إلى معسكر منتخب مصر، تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا، سلبية ليشارك اللاعب فى مران الفريق الذى أقيم منذ قليل.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اليوم السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح أمس الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب المسافرة لكوريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد عاطف - مصطفى محمد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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