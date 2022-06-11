شكرا لقرائتكم خبر عن بدر رجب: كهربا عملة نادرة.. وأدعم إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن بدر رجب، نجم الأهلي الأسبق مدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، هجوما كبيرًا على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، بسبب محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد بدر رجب في تصريحات تليفزيونية: "كهربا لاعب موهوب، وهناك لاعبون في قطاعات الناشئين يجب أن يتم احتواؤهم نفسيًا، وكهربا ولد طيب على المستوى الشخصي واللي في قلبه على لسانه وده عامله مشاكل".

وأضاف: "كهربا يحتاج شخصا يحبه ويحتويه، وموسيماني لم يحتوِ كهربا ومع كامل احترامي لموسيماني لكنه السبب في خسارة الكرة المصرية موهبة مثل كهربا".

وواصل نجم الأهلي السابق مدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، دعمه الكبير للجهاز الفني لمنتخب مصر الحالي بقيادة إيهاب جلال، قائلا: "أقدم كل الدعم لإيهاب جلال وجهازه الفني وأقدم الدعم لكل مدير فني مصري يتولى قيادة منتخب مصر، ومصر مليئة بالمدربين القادرين على قيادة المنتخب أمثال حسام حسن وحلمي طولان ومختار مختار وحسام البدري". وأضاف: "أتمنى أن تعود مصر لتكون رائدة الكرة في الوطن العربي بالكامل وفي أفريقيا".

وتطرق بدر رجب في حديثه عن محمد صلاح لاعبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، معلقًا: "محمد صلاح صنع ما لم يستطيع غيره في مصر صناعته، وبات الأفضل ما بين 3 لاعبين في العالم بجانب ميسي ورونالدو".

وأتم: "لدينا خامات كثيرة مثل محمد صلاح في الكرة المصرية ولكن مشكلتنا في انتقاء اللاعبين لأن هناك لاعبين غير قادرون على شراء استمارة الاختبارات في الناشئين، ودائما الأهلي الأفضل في قطاع الناشئين لسفره إلى الأقاليم للبحث عن المواهب".