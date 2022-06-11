الامارات | موسيماني: تدريب الأهلى المصري أصابني بارتفاع في ضغط الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: تدريب الأهلى المصري أصابني بارتفاع في ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلى المصري، إن تدريب المارد الأحمر مهمة شاقة للغاية وتستنفذ الكثير من طاقته.

وأضاف موسيماني في تصريحات لـ شبكة "برايم سبورتس" الجنوب إفريقية: "عملي في الأهلى أصابني بارتفاع في ضغط الدم، بسبب بيئة العمل الصعبة هنا والضغوط المفروضة عليّ."

وتابع: "بيئة العمل داخل النادي الأهلى صعبة ومرهقة للغاية، والأمر يتطلب استنفاذ الكثير من طاقتي."

وواصل مدرب الأهلى: "نعاني في النادي الأهلى من الضغط الدائم، ولا أعرف النوم جيدًا، فالضغوط الجماهيرية هناك لا تنتهى."

وأتم: "الأمر أيضا يتعلق باللاعبين، تريدهم أن يفعلوا أشياء معينة لكنهم لا يقومون بها، وهذا أمر معتاد في كل نادٍ، بعض اللاعبين تتأقلم معهم والبعض الأخر لا يناسبهم ما تفعله."

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