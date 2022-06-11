نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب منتخب مصر.. وما اظنش حد هيوافق عليه

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي مقترحاً بشأن اختيار مدير فني جديد للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه لا يظن أن أحداً سيوافق عليه.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، اقترح الفنان نبيل الحلفاوي، تشكيل لجنة لاختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر.

وكتب نبيل الحلفاوي: “‏عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه، المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي ماهر بماتشين مارس، وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن الشباب مثلا أحمد عز و... هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.

وكان المنتخ بالمصري قد تلقى هزيمة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وعلق نبيل الحلفاوي على هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا، حيث كتب على تويتر قائلاً: "‏فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".