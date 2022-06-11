موسيماني يعترف: أعاني من ارتفاع في ضغط الدم بسبب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، بسبب المطالب التي تأتي مع تدريب المارد الأحمر، والتي وضعته تحت ضغط كبير في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن موسيماني يتولى تدريب النادي الأهلي منذ أكتوبر 2020، حيث حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، والدوري المحلي، وكأس مصر.

وخلال مقابلة مع شبكة Prime Sports، اعترف موسيماني (57 عامًا) بأن وجوده على رأس القيادة الفنية لنادي القرن الإفريقي كان له تأثير سلبي على صحته، مضيفاً: "أنا لا أعرف كيف حدث ذلك؛ الحمد لله ما زلت هناك، إنها بيئة صعبة ومرهقة، تتطلب الكثير من طاقتي".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "التدريب لديه الكثير من الضغوط والأمراض، لقد عانيت من تلك الأشياء، يجب أن أقول لك الحقيقة، لقد عانيت من التعب وعانيت من ارتفاع ضغط الدم، إنها طبيعة العمل، إنها طبيعة النادي".

وتابع: "إنه ضغط، أنت لا تنام جيداً، لا يتعلق الأمر فقط بوسائل التواصل الاجتماعي وضغط المشجعين؛ إنه يتعلق أيضًا باللاعبين، تريدهم أن يفعلوا ذلك، وهم لا يفعلون ذلك، الأمر كذلك في كل ناد، بعض اللاعبين يتأقلمون والبعض الآخر لا يناسبهم".

يشار إلى أن الأهلي كان قد خسر بقيادة موسيماني المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي أمام الوداد البيضاوي المغربي بثنائية نظيفة.لأمر