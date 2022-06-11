مبابي ينقذ فرنسا من خسارة ثانية أمام النمسا وكرواتيا تحقق أول فوز 

المنامة - ياسر ابراهيم - أنقذ النجم الفرنسي كيليان مبابي منتخب بلاده من الهزيمة أمام مضيفه النمساوي، وفرض التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكان المنتخب النمساوي قد تقدّم بهدف سجله أندرياس وايمان (37)، لكنّ مبابي نجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الفرنسي (83).

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى نقطتين، لكنه يتذيل ترتيب المجموعة، بينما يحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، حقق منتخب كرواتيا فوزا مهما على أرض مضيفه الدانماركي بهدف نظيف.

ورغم الهزيمة، فإن المنتخب الدانماركي حافظ على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب النمساوي صاحب المركز الثاني.

وسجل ماريو بازاليتش هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 69.



(وكالات)