شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: حسام حسن الأفضل لخلافة إيهاب جلال.. ولا يوجد بديل لطارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه يرشح حسام حسن، نجم منتخب مصر سابقًا، لقيادة تدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وأكد هشام يكن في تصريحات تليفزيونية: "لا أقول إن إيهاب جلال مدرب سيئ لكنه هادئ في الملعب وهو شخصية محترمة، ولكن حسام حسن سيكون حاسما فى قرارته مع اللاعبين". وأضاف: "لن ينتظر أحد على إيهاب جلال ويجب رحيله في الوقت الجاري وإجراء تغييرات جذرية في الجهاز الفني".

وتابع: "لا يوجد بديل في وسط الملعب لطارق حامد، عندما كنت لاعبا كان الاحتياطي أقوى من اللعب الأساسي، أما الآن على سبيل المثال لا يوجد بديل لطارق حامد في المنتخب".