شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: حسام حسن الأفضل لخلافة إيهاب جلال.. ولا يوجد بديل لطارق حامد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه يرشح حسام حسن، نجم منتخب مصر سابقًا، لقيادة تدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.
وأكد هشام يكن في تصريحات تليفزيونية: "لا أقول إن إيهاب جلال مدرب سيئ لكنه هادئ في الملعب وهو شخصية محترمة، ولكن حسام حسن سيكون حاسما فى قرارته مع اللاعبين". وأضاف: "لن ينتظر أحد على إيهاب جلال ويجب رحيله في الوقت الجاري وإجراء تغييرات جذرية في الجهاز الفني".
وتابع: "لا يوجد بديل في وسط الملعب لطارق حامد، عندما كنت لاعبا كان الاحتياطي أقوى من اللعب الأساسي، أما الآن على سبيل المثال لا يوجد بديل لطارق حامد في المنتخب".
واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال مصطفى شلبى لاعب إنبى لصفوف المعسكر، استعدادًا لودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري.
وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.