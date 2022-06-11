شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يرافق بعثة منتخب مصر المغادرة إلى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرافق ياسر إبراهيم، مدافع فريق الأهلى، بعثة منتخب مصر المتجهة إلى كوريا الجنوبية غدا عقب الشفاء من نزلة البرد التى أصيب بها مؤخرا، وعقب الانضمام إلى معسكر الفراعنة اليوم والمشاركة في التدريبات.

وغاب ياسر إبراهيم عن بعثة منتخب مصر التى اتجهت إلى مالاوى لملاقة إثيوبيا بسبب تعرضة لنزلة برد، وفضل الجهاز الطبى بقيادة محمد أبو العلا إراحة اللاعب.

وخاض المنتخب المصري جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا، حيث فاز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0، مساء الخميس.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح اليوم الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.