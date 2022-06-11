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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10-6-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها الدولي على بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، بات واحداً من أهم الصفقات المعروضة على النادي الأهلي والتي يُفكر فيها مسئولو القلعة الحمراء.

شبانة يعود إلى الزمالك نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندرى

يعود محمود شبانة مدافع الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى إلى الفريق الأبيض نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته إلى زعيم الثغر بعدما منح فيريرا المدير الفني للزمالك الضوء الأخضر لعودة اللاعب.

استدعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر مصطفى شلبى لاعب فريق إنبى الى معسكر الفراعنة أستعدادا للسفر الى كوريا الجنوبية غدا وذلك لتعويض الغيابات بصفوف الفراعنة .

بات الدولي التونسي على بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، واحداً من أهم الصفقات المعروضة على النادي الأهلي والتي يُفكر فيها مسئولو القلعة الحمراء.

خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري .

أعلن النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي علي تويتر نقل وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة نهائي دوري ابطال افريقيا عبر منصاته الرسمية بثلاث لغات .

يغادر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.

تأهل محمد الشوربجي لاعب انجلترا، إلى الدور النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار. يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى ، ويعقد مسئولو الاهلى اجتماعاً مع المدرب لحسم موقفه من أمور عديدة على رأسها إجراء بعض التعديلات في طاقمه المعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابلاغه عبر زووم في الساعات الماضية بضرورة تواجد مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط أحمال جديد .

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن فريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين في القمة المقبلة والمقرر لها 19 يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.