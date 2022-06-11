شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، على مشاركة الحارس محمد الشناوى بالتشكيل الأساسى للفراعنة أمام كوريا الجنوبية باللقاء الودى الذى يجمعهما يوم 14 من الشهر الجارى.

وكان محمد الشناوى غاب عن المشاركة مع المنتخب الوطنى عقب الإصابة بفيروس كورونا المرحلة الماضية أمام كل من منتخبى غينيا وإثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وخاض المنتخب المصري جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث فاز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0، مساء الخميس.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.