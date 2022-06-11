شكرا لقرائتكم خبر عن "كماتشو" يخضع للأشعة فى غزل المحلة لمعرفة مدى إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فتح الله "كماتشو" مدافع فريق غزل المحلة للأشعة تحت إشراف الطبيب خالد الجميزى، لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة في مباراة أمس أمام مصر المقاصة الودية، في ختام معسكر الفريق المحلاوى في القاهرة.

وكان فريق غزل المحلة تمكن من الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء، أحرازه محمود "بازوكا" في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين أمس، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستقام على استاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.