شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10-6-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خروج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري.

بات الدولي التونسي على بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، واحداً من أهم الصفقات المعروضة على النادي الأهلي والتي يُفكر فيها مسئولو القلعة الحمراء.

استدعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر مصطفى شلبى لاعب فريق إنبى الى معسكر الفراعنة أستعدادا للسفر الى كوريا الجنوبية غدا وذلك لتعويض الغيابات بصفوف الفراعنة .

خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري .

أعلن النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي علي تويتر نقل وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة نهائي دوري ابطال افريقيا عبر منصاته الرسمية بثلاث لغات .

خاض لاعبو الزمالك فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء في ختام مران الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

يغادر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن فريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين في القمة المقبلة والمقرر لها 19 يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.