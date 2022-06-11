شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: حازم إمام ومحمد بركات يدرسان الاستقالة من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الثنائى حازم إمام ومحمد بركات، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، يدرسان تقديم استقالتهما من الجبلاية، بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام إثيوبيا.

وأضاف شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن الثنائى فكرا بشكل جدى في تقديم الاستقالة عقب مواجهة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيره الكورى فى لقاء ودى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح اليوم الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.