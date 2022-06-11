شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض محلية تنتظر صلاح محسن حال الرحيل عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى صلاح محسن مهاجم الأهلي ما يقرب من خمسة عروض محلية خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً للرحيل لأحدها حال تأكد حيل اللاعب عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن صلاح محسن لا يرغب في الرحيل ويتطلع للبقاء مع الأهلي، خاصة أنه يثق في نفسه ويؤكد إنه سيستعيد حاسة التهديف حال حصوله على الفرصة كاملة، إلا أن هذا لا يمنع عدة أندية محلية من التفكير في التعاقد معه خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وشهدت الفترة الماضية تلقي صلاح محسن عروضاً من 5 أندية محلية تقريباً بجانب بعض العروض من الخارج لكن اللاعب أغلق الملف تماماً وأعلن أن تركيزه حالياً مع الأهلي.