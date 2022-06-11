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5 عروض محلية تنتظر صلاح محسن حال الرحيل عن الأهلي فى الصيف

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القاهرة - سامية سيد - تلقى صلاح محسن مهاجم الأهلي ما يقرب من خمسة عروض محلية خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً للرحيل لأحدها حال تأكد حيل اللاعب عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن صلاح محسن لا يرغب في الرحيل ويتطلع للبقاء مع الأهلي، خاصة أنه يثق في نفسه ويؤكد إنه سيستعيد حاسة التهديف حال حصوله على الفرصة كاملة، إلا أن هذا لا يمنع عدة أندية محلية من التفكير في التعاقد معه خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وشهدت الفترة الماضية تلقي صلاح محسن عروضاً من 5 أندية محلية تقريباً بجانب بعض العروض من الخارج لكن اللاعب أغلق الملف تماماً وأعلن أن تركيزه حالياً مع الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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