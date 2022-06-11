أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 / 6 / 2022

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يكشف وقائع مؤتمر أزمة النهائي الأفريقي بثلاث لغات.

الأهلي يكشف وقائع مؤتمر أزمة النهائي الأفريقي بثلاث لغات

الأهلي يعرض 1.5 مليون دولار لضم بن رمضان نجم الترجى التونسى فى الصيف

بات الدولي التونسي على بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، واحداً من أهم الصفقات المعروضة على النادي الأهلي والتي يُفكر فيها مسئولو القلعة الحمراء.

الاهلى ينسق مع ديانج ومعلول وتاو توقيت العودة للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية

فتح جهاز الكرة بالنادى الاهلى قنوات اتصال مع الثلاثى على معلول وبيرسى تاو واليو ديانج لاعبو الفريق لتحديد موعد عودتهم للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية ، حيث انتهت ارتباطات منتخب تونس بمواجهة تشيلى اليوم الجمعة حيث حقق رفقاء على معلول الفوز بثنائية دون رد ، كما انتهت مهمة المالى اليو ديانج أمس مع منتخب بلاده .