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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يكشف وقائع مؤتمر أزمة النهائي الأفريقي بثلاث لغات.
الأهلي يكشف وقائع مؤتمر أزمة النهائي الأفريقي بثلاث لغات
أعلن النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي علي تويتر نقل وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة نهائي دوري ابطال افريقيا عبر منصاته الرسمية بثلاث لغات .
الأهلي يعرض 1.5 مليون دولار لضم بن رمضان نجم الترجى التونسى فى الصيف
بات الدولي التونسي على بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، واحداً من أهم الصفقات المعروضة على النادي الأهلي والتي يُفكر فيها مسئولو القلعة الحمراء.
الاهلى ينسق مع ديانج ومعلول وتاو توقيت العودة للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية
فتح جهاز الكرة بالنادى الاهلى قنوات اتصال مع الثلاثى على معلول وبيرسى تاو واليو ديانج لاعبو الفريق لتحديد موعد عودتهم للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية ، حيث انتهت ارتباطات منتخب تونس بمواجهة تشيلى اليوم الجمعة حيث حقق رفقاء على معلول الفوز بثنائية دون رد ، كما انتهت مهمة المالى اليو ديانج أمس مع منتخب بلاده .
3 طلبات عاجلة من الأهلى لموسيمانى فى اجتماع "حسم المصير".. تعرف عليها
يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى ، ويعقد مسئولو الاهلى اجتماعاً مع المدرب لحسم موقفه من أمور عديدة على رأسها إجراء بعض التعديلات في طاقمه المعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابلاغه عبر زووم في الساعات الماضية بضرورة تواجد مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط أحمال جديد .