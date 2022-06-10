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أمريكا تجمع ثلاثي أندية دوري السوبر الأوروبي في بطولة صيفية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

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أعلنت أندية وبرشلونة ويوفنتوس ”ثلاثي أندية السوبر ليغ“، اليوم الجمعة، عن زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو المقبل لخوض بطولة ودية للاستعداد للموسم الجديد.

 

وسيشارك قطبا الكرة الإسبانية ريال وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي في النسخة الافتتاحية من بطولة ”سوكر تشامبيونز تور“، بجانب كلوب أمريكا وديبورتيفو وادي الحجارة المكسيكيين.

 

تقام الدورة الخماسية في الفترة من 22 إلى 30 يوليو في لاس فيجاس وسان فرانسيسكو ودالاس ولوس أنغليس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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