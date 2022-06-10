بعد تمثيل إنجلترا.. محمد الشوربجي يكتسح المصري طارق مؤمن ويتأهل لنهائي بطولة موريشيوس للاسكواش

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق محمد الشوربجي فوزأً كبيراً على المصري طارق مؤمن بنتيجة 3 - صفر، الجمعة، في أول مباراة رسمية له ضد لاعب مصري بعد قرار تمثيل إنجلترا بدلاً من مصر، ليتأهل إلى نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش.

ومن المقرر أن يخوض الشوربجي، الذي فاز على مؤمن بنتيجة 11-7 و11-5 و14-12، النهائي في أول بطولة له تحت علم إنجلترا ضد دييجو إلياس لاعب بيرو، الذي حقق مفاجأة بالتغلب على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً.

وفي وقت سابق، فاجأ محمد الشوربجي (31 عاما والمصنف الثالث عالمياً) الوسط الرياضي في مصر وعالم الاسكواش تحديداً، بقراره المثير للجدل، مبرراً تحويل الولاء بالمعاملة السيئة من بعض الأفراد في منظومة الرياضة بمصر.

ومحمد الشوربجي من مواليد محافظة الأسكندرية وواحد من أكثر لاعبي الاسكواش حصولاً على ألقاب على مر العصور، وقضى 50 شهراً في صدارة التصنيف العالمي بين 2014-2021.

وبعد هزيمة كول في قبل النهائي، ضمن المصري علي فرج الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي.