صحيفة تركية تكشف مصير مصطفى محمد مع جالاتا سراي وحقيقة عودته للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية تركية عن مصري مهاجم نادي الزمالك السابق، وفريق جالاتا سراي الحالي، مصطفى محمد، وعودته للقلعة البيضاء.

وقالت صحيفة "Ajansspor" إن مصير المهاجم المصري ليس بيد أحد سوى فريق جالاتا سراي، الذي يملك عقد اللاعب، وليس نادي الزمالك.

وأوضحت الصحيفة أن موقف مصطفى محمد متوقف على انتخابات النادي، المقرر أن تقام صباح يوم السبت.

وأشارت إلى تعليق أحد مسئولي نادي جالاتا سراي بشأن عودة مهاجم منتخب مصر للزمالك، والذي قال إن النادي الأبيض لا يملك الحق في استعادة مصطفى محمد، مضيفاً: "نحن لدينا الحق في دفع الأموال وتفعيل خيار الشراء حتى 1 يوليو المقبل، الإدارة الجديدة هي التي ستقرر مصير اللاعب".

وأضاف المسئول: "مصطفى محمد لاعب رائع، يتوجب علينا دفع نحو 4.5 مليون دولار للاحتفاظ به، وإذا كان يريد الانتقال من الدوري التركي، سنقوم نحن ببيعه، لكن حتى الآن لا توجد عروض رسمية من أجله".

وتابع: "نهتم بجميع اللاعبين الذين يمثلون فريقنا، ربما تم الاتصال بممثلي اللاعب ولكن لايوجد عرض رسمي حتى هذه اللحظة، إلى جانب أن المهاجم الدولي المصري، يشعر بالسعادة بارتداءه قميص فريق عريق كجالاتا سراي".

وقالت الصحيفة إنه إذا فاز دورسون أوزبيك بالانتخابات، أمام أشرف هامامجيوجلو، فإن مستقبل مصطفى محمد مع الفريق التركي سيصبح ضبابيًا، خاصة وأن أوزبيك يرى أن مهاجم الفراعنة لا يستحق أربعة ملايين يورو، فلم يقدم المردود الذي يجعل الفريق يتمم عملية الشراء.

وأضافت الصحيفة أنه في حال عدة مصطفى محمد للزمالك، سيتعين على النادي التركي دفع مبلغ نصف مليون دولار، وذلك بعدما أخطروا الفريق الأبيض بأنهم سيقومون بتفعيل هذا البند نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن مصطفى محمد لعب خلاص الموسم 50 مباراة بقميص جالاتا سراي، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 5 لزملاءه.