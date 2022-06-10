شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة مصطفى شلبى بعد الانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها مصطفى شلبى، لاعب فريق إنبى المنضم إلى معسكر منتخب مصر، تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا، سلبية ليشارك اللاعب فى مران الفريق الذى أقيم منذ قليل.

واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال مصطفى شلبى لاعب إنبى لصفوف المعسكر، استعدادًا لودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول، وذلك لملاقاة نظيرة الكورى فى لقاء ودى، الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح اليوم الجمعة قادما من مالاوى، بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.