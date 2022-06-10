شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 10/ 6/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 10/ 6/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها رئيس الزمالك يفتتح النادي النهرى، وفيريرا يؤمن اللاعبين بركلات الجزاء قبل الصدام مع الداخلية.

رئيس الزمالك يفتتح النادي النهرى

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة النادي النهري بالعجوزة بعد التطورات التي أجريت عليه خلال الفترة الماضية.

"تقرير سرى" يجهز الزمالك لمواجهة الأهلي قبل قمة يونيو

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن فريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين في القمة المقبلة والمقرر لها 19 يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

فيريرا يتسلم تقريرا عن المصابين فى الزمالك قبل مواجهة الداخلية

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة تقرير شامل عن حالة جميع اللاعبين المصابين والذين يخضعون للتأهيل وذلك قبل مواجهة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات كأس مصر.

فيريرا يجتمع بـ"المثلوثي".. واللاعب يؤكد استمرار إصابته

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك للاطمئنان على إصابته.

فيريرا يؤمن الزمالك بركلات الجزاء قبل الصدام مع الداخلية

خاض لاعبو الزمالك فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء في ختام مران الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد استبعاده من ودية كوريا

أجرى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، اتصالاً بإمام عاشور لاعب وسط الفريق للإطمئنان على إصابته بعدما تم استبعاده من معسكر منتخب مصر والغياب عن ودية منتخب كوريا.

اتجاه فى الزمالك لاراحة بن شرقى أمام الداخلية بسبب الأهلى

تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاراحة المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو الجاري ضمن منافسات كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة المقرر لها 19 من نفس الشهر وهي المباراة التي يضعها الجهاز الفني في مقدمة اهتماماته خلال الفترة المقبلة لانها ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدورى وشكل المنافسة هذا الموسم.

فيريرا يبحث عن حل لأزمة الجبهة اليمنى قبل مواجهة الداخلية

يبحث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حل لأزمة الجبهة اليمني قبل مواجهة الداخلية المقرر لها الأثنين المقبل ضمن مباريات كأس مصر، وذلك بعد إصابة حازم إمام ، بخلاف استمرار حمزة المثلوثي في برنامجه التأهيلي حيث يعاني من التواء في الكاحل.

فيريرا يحدد معايير تقييم معارى الزمالك قبل تحديد مصيرهم فى الموسم الجديد

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا عدة معايير يتم من خلالها تقييم اللاعبين المعارين خارج الزمالك في الموسم الحالي، لتحديد مصيرهم سواء بالعودة الي الزمالك في الموسم المقبل او تسويقهم او استمرار اعارتهم في اندية أخرى.

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