شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتواصلان مع شلبى إنبى لضمه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من مصطفى شلبى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن الأهلى والزمالك تواصلا مع اللاعب للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية القادمة مؤكدا أن القطبين لديهما رغبة قوية في الظفر بخدماته.

أوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصطفى شلبى عقده مستمر 3 مواسم مع الفريق البترولى ولن يكون بمقدروه الرحيل إلا عن طريق الإدارة مشيرا إلى أن القطبين يرغبا في ضم اللاعب بعدما ظهر بمستوى لافت للنظر مع الفريق البترولى في الموسم الحالي، وخطف الأنظار إليه بشدة.

من ناحية أخرى حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا وراء استعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من امكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.