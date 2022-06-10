شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يعود إلى الزمالك نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود شبانة مدافع الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى إلى الفريق الأبيض نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته إلى زعيم الثغر بعدما منح فيريرا المدير الفني للزمالك الضوء الأخضر لعودة اللاعب.

وكشف مصدر أن مسئولو الزمالك استقروا على إعادة اللاعب بعد انتهاء إعارته إلى زعيم الثغر لتدعيم الخط الخلفى للفريق الأبيض، خصوصا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه شبانة مع سيد البلد في الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك أعار محمود شبانة إلى الاتحاد السكندرى بعد الحصول على خدماته قادما من أسوان بعد أزمة القيد في النادى الأبيض.

هذا ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وخضع الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني لاعبا الزمالك، لتدريبات إضافية في صالة الجيمانزيوم بعد المشاركة في جزء كبير من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

خاض لاعبو الزمالك فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء في ختام مران الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشرف البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك على الفقرة التدريبية في ظل استعدادت الفريق لمباراة الداخلية، تحسبا للجوء إلى ركلات الترجيح

وسدد كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني ورزاق سيسيه ومحمد أشرف "روقا".