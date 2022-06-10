شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحة ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا أحمد سعد، مدافع سموحة، من الموت بأعجوبة عقب تعرضه لحادث على الطريق الصحراوى وتعرضت سيارته للتلف التام، وخضع اللاعب للفحوص الطبية والتى أثبتت سلامته.

وتعاقد سموحة مع أحمد سعد قادما من بيونير، واطمأن الجهاز الفنى والطبى والإدارى على اللاعب وأجرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى اتصالا باللاعب للاطمنئان عليه.

ويعود الفريق للتدريبات غدا السبت الخامسة عصرا عقب الراحة 48 ساعة التى منحها عبد الحميد بسيونى للاعبين، ويستعد سموحة لمباراة طلائع الجيش والمقرر لها 17 يونيو المقبل ضمن مباريات الأسبوع 22.