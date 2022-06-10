شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد في مران منتخب السلة على روح كريم أبو قورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المنتخب المصري لكرة السلة على الوقوف دقيقة حداد على روح لاعب نادي هليوبوليس كريم أبو قورة خلال مران الفراعنة اليوم.

وقام الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبون في حضور المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة بالوقوف دقيقة حداد على روح كريم أبو قورة الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة في كينيا.

وتواجد كريم أبو قورة ضمن بعثة منتخب جامعة AUC المشاركة في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة في كينيا في الفترة الحالية.

ولفظ كريم الشهير بكريم البحريني أنفاسه الأخيرة خلال الشوط الأول من المباراة التي خاضها اليوم الجمعة بعد أن سقط على أرض الملعب بشكل مفاجيء ولكن لم تشفع محاولات الجهاز الطبي لإنقاذه قبل أن يتم إعلان وفاته في المستشفى التي تم اصطحابه إليها فورًا.