شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بـ أحمد عبد القادر: موهبة من طراز رفيع وقدم أداء مميزا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بنجم الأهلى الشاب أحمد عبد القادر، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، التى فاز بها فريق الوداد المغربي للمرة الثالثة في تاريخه، مؤكدا أنه لاعب موهبة من طراز رفيع.

ونشر كاف، عبر تويتر، مجموعة من أهداف ومهارات عبد القادر، مع الأهلي خلال مباريات البطولة، أتبعها بتعليق: "موهبة من طراز رفيع.. أحمد عبد القادر قدم أداء مميز رفقة الأهلي خلال دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

واحتفل أحمد عبد القادر مؤخرا بعيد ميلاده الـ "23"، حيث إنه مواليد 23 مايو 1999، وهو من ناشئى القلعة الحمراء، وخاض تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا التشيكي، قبل أن ينضم للنادي الأهلي فى بداية الموسم الماضي، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه الخبرات قبل عودته إلى الأهلي من جديد.



كاف

وشارك أحمد عبد القادر في 27 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 14 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال فترة إعارته.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلى فى الدورى وكأس العالم للأندية ودوري الابطال الافريقى، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعى من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردى.

عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيمانى حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة.

وإجمالا شارك أحمد عبد القادر مع الأهلي فى27 مباراة بإجمالي 1430 دقيقة لعب سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم وتلقى انذارين، وتوج مع المارد الاحمر بدوري الابطال الإفريقى والسوبر الإفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.