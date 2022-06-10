شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض 1.5 مليون دولار لضم بن رمضان نجم الترجى التونسى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الدولي التونسي على بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، واحداً من أهم الصفقات المعروضة على النادي الأهلي والتي يُفكر فيها مسئولو القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقات قوية، خاصة بعدما كشفت خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مؤخرا عن حاجة المارد الأحمر لتدعيمات قوية في معظم مراكز الفريق.

وتلقى مسئولو الأهلي ترشيحات لأكثر من لاعب عربي منهم علي بن رمضان، والذي يلقى قبولاً في القلعة الحمراء، وتم فتح باب التفاوض مع مسئولو الترجي لمعرفة شروطهم المالية من أجل إتمام الصفقة فى الصيف المقبل، وعرض الأهلي مبلغ مليون و500 ألف دولار لإتمام الصفقة.

وتلقى بن رمضان صاحب الـ22 عامًا عروضًا من أندية قطرية خلال الفترة الماضية، ويعد محمد علي بن رمضان واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في تونس حاليًا.

وخاض بن رمضان 102 مباراة مع الترجي خلال الثلاث سنوات الماضية، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 4 آخرين، وحصد مع الترجى لقب دوري أبطال أفريقيا.