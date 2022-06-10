شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد استبعاده من ودية كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، اتصالاً بإمام عاشور لاعب وسط الفريق للإطمئنان على إصابته بعدما تم استبعاده من معسكر منتخب مصر والغياب عن ودية منتخب كوريا.

خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري.