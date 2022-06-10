شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد استبعاده من ودية كوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، اتصالاً بإمام عاشور لاعب وسط الفريق للإطمئنان على إصابته بعدما تم استبعاده من معسكر منتخب مصر والغياب عن ودية منتخب كوريا.
خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري.
وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.
وحرص طبيب الزمالك على التواصل مع إمام عاشور والجهاز الطبى للفراعنة من أجل الإطمئنان على حالة اللاعب ومدى الإصابة التى تعرض لها وأدت لخروجه من حسابات الجهاز الفنى فى ودية كوريا.