شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعى مصطفى شلبى للسفر إلى كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر مصطفى شلبى لاعب فريق إنبى الى معسكر الفراعنة أستعدادا للسفر الى كوريا الجنوبية غدا وذلك لتعويض الغيابات بصفوف الفراعنة .

و كان خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري كما تأكد استمرار غياب محمود تريزيجيه و محمد النني وعدم لحاقهما بودية كوريا.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء غدًا السبت إلي كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة لمواجهتها وديًا.