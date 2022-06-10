شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعى مصطفى شلبى للسفر إلى كوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استدعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر مصطفى شلبى لاعب فريق إنبى الى معسكر الفراعنة أستعدادا للسفر الى كوريا الجنوبية غدا وذلك لتعويض الغيابات بصفوف الفراعنة .
و كان خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري كما تأكد استمرار غياب محمود تريزيجيه و محمد النني وعدم لحاقهما بودية كوريا.
وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء غدًا السبت إلي كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة لمواجهتها وديًا.
و تلقى المنتخب الوطنى خسارة مفاجأة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
وخاض المنتخب المصري جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا، حيث فاز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0، مساء الخميس.