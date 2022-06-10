شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10-6-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها مغادرة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.

رئيس الزمالك يفتتح النادي النهرى

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة النادي النهري بالعجوزة بعد التطورات التي أجريت عليه خلال الفترة الماضية.

خسر الاتحاد السكندرى وديا بنتيجة 2 /1 أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى المتوقف في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخبنا الوطنى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

تأهل محمد الشوربجي لاعب انجلترا، إلى الدور النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

نعي النادي الاهلي بلال بن حمودة، لاعب فريق اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر للمحليين، الذي وافته اليوم الجمعة.

يغادر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن فريق الأهلي قبل مواجهة الفريقين في القمة المقبلة والمقرر لها 19 يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى ، ويعقد مسئولو الاهلى اجتماعاً مع المدرب لحسم موقفه من أمور عديدة على رأسها إجراء بعض التعديلات في طاقمه المعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابلاغه عبر زووم في الساعات الماضية بضرورة تواجد مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط أحمال جديد .

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة تقرير شامل عن حالة جميع اللاعبين المصابين والذين يخضعون للتأهيل وذلك قبل مواجهة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات كأس مصر.

يترقب مسئولو الزمالك نتيجة انتخابات نادي جالاتا سراي التركي والتي ستقام غدا، عقب انتشار انباء تفيد بإمكانية رحيل مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراي الحالي في حالة فوز أحد المرشحين.