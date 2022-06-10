الإصابة تبعد إمام عاشور وحمدي فتحي عن ودية كوريا واستمرار غياب تريزيجيه و الننى

القاهرة - سامية سيد - خرج الثنائي إمام عاشور و حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا المقرر لها 14 يونيو الجاري .

كما تأكد أستمرار غياب محمود تريزيجيه و محمد النني وعدم لحاقهما بودية كوريا وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء غدًا السبت إلي كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة لمواجهتها وديًا.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك لملاقاة نظيرة الكورى في لقاء ودي، الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر بالمطار الخليج 365 أن المنتخب سيغادر إلى كوريا علي متن إحدى الطائرات التابعة للناقل الوطنى المصرىً شركة مصر للطيران الرحلة رقم 3301 والمقر إقلاعها فى الـ7 مساء غد، السبت من مبنى الركاب رقم 3 وعلى متنها 101 راكب.

ويتحمل الجانب الكورى تكلفة الرحلة بالكامل والمؤجرة من شركة مصر للطيران.

وكان المنتخب الوطنى قد وصل صباح اليوم الجمعة قادما من مالاوى بعد أن التقى نظيره الإثيوبى فى إطار تصفيات بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.