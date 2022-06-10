شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد سند بعد فوزه بجائزة أفضل جناح فى الدورى الفرنسي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المصري محمد سند، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، عن سعادته الكبيرة بالحصول على جائزة أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد هذا الموسم.

ونشر سند صورة مع الجائزة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مرة أخرى، شكراً لكل من ساندني، شكرًا للداعمين ومكاتب USAM والموظفين وزملائي في الفريق".



محمد سند

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية.

واستطاع محمد سند نجم منتخب مصر الأول لكرة اليد، فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020.

محمد سند لاعب يتمتع بخبرات قوية اكتسبها من الاحتراف فى صفوف نيم الفرنسى المحترف فيه أحمد هشام دودو هو الآخر.

ونجح محمد سند، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، فى تسجيل 6 أهداف بشباك السويد فى اللقاء الذى جمع مصر والسويد، ضمن منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 27/22.



محمد سند مع الجائزة

كما تصدر محمد سند، لاعب نيم الفرنسي، قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التي نظمتها مصر يناير الماضى، والتي ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.

واحتل محمد سند صدارة قائمة هدافي المنتخب المصري في البطولة برصيد 36 هدفًا، ولم يكتف بذلك فقط، بل كان اللاعب الأفضل على صعيد الفاعلية، بنسبة نجاح بلغت 88%، حيث سجل أهدافه عبر 41 تسديدة على مرمى المنافسين على مدار البطولة.