شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف وقائع مؤتمر أزمة النهائي الأفريقي بثلاث لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي علي تويتر نقل وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة نهائي دوري ابطال افريقيا عبر منصاته الرسمية بثلاث لغات .

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدٍ السبت بمقر الجزيرة، يتحدث فيه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ويكشف خلاله تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت يوم30 مايو الماضي على ملعب غير محايد، بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف، ومبدأ تكافؤ الفرص التي تنص عليها قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وممثلي وسائل الإعلام التي تم توجيه الدعوة لها.

الجدير بالذكر أن الأهلي أعلن قبل السفر إلى المغرب عن عقد هذا المؤتمر الصحفي ليكشف فيه كل التفاصيل المتعلقة بأزمة مباراة النهائي والمواقف التي صدرت من كل الأطراف خلالها.