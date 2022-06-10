جدل في مصر بعد هزيمة منتخب كرة القدم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنامة - ياسر ابراهيم - حمَل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمس الجمعة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في أول خسارة يمنى بها أمام إثيوبيا منذ 23 عاما.

وانتقد صبحي في تصريحات صحفية الاستغناء عن المدير الفني السابق للفريق البرتغالي كارلوس كيروش، معتبرا أنه حقق نتائج إيجابية ولم يأخذ فرصته لتحقيق نتائج أفضل.

وأقال الاتحاد المصري لكره القدم كيروش قبل شهرين، بعد إخفاق المنتخب في التأهَل لكأس العالم، إثر خسارته أمام منتخب السنغال، فضلا عن حلول مصر في المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا، قبل أن يعين المدرب المصري إيهاب جلال بدلا منه، وسط انتقادات واسعة في الوسط الرياضي. وقاد جلال المنتخب في مباراتين دوليتين، فاز في إحداهما في الدقائق الأخيرة.

وقال الاتحاد إنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الخسارة، وسط توقعات بإقالة إيهاب جلال.