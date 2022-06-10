الامارات | مستشار زيدان ينفي أي اتصالات مع سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار زيدان ينفي أي اتصالات مع سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مستشار زيدن الدين زيدان اليوم أن نجم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998 سيتولى قريبا تدريب باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا الأول لكرة القدم خلفا لمدربه الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل.

وفي وقت سابق اليوم قالت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية دون الكشف عن أي مصادر إن زيدان سيتولى على الفور تدريب سان جيرمان خلفا لبوكيتينو. ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن آلان ميجلياتشيو مستشار زيدان قوله "كل هذه الشائعات التي تتردد لا أساس لها.

وأضاف المستشار "حتى يومنا هذا. أنا الشخص الوحيد المخول بتمثيل وتقديم المشورة إلى زين الدين زيدان. لا زين الدين زيدان ولا أنا شخصيا تلقينا أي اتصال مباشر من مالك سان جيرمان". ,لم يتسن على الفور الاتصال بسان جيرمان للتعليق.

وكان بوكيتينو تولى تدريب سان جيرمان قبل 18 شهرا لكه فشل في قيادة الفريق نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. وودع الفريق الباريسي البطولة الأوروبية الأولى للأندية من دور 16 هذا العام بعد هزيمته أمام ريال مدريد بطل إسبانيا وفريق زيدان السابق والذي توج باللقب لاحقا على حساب ليفربول الإنجليزي.

وضمن سان جيرمان الفوز بلقب الدوري الفرنسي مبكرا في أبريل نيسان وهو اللقب الوحيد الذي فاز فيه في الموسم المنقضي. ولم يرتبط زيدان (49 عاما) بأي فريق منذ أن ترك ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.

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