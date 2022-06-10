شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي : طارق مؤمن لاعب مُلهم وأتمنى مواجهته كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشوربجي، لاعب انجلترا والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، أن طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف السادس، من أكثر اللاعبين الملهمين في اللعبة .

وقال الشوربجي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش ، عقب الفوز على طارق مؤمن: بمجرد الوصول إلى نصف النهائي فأنت أمامك أفضل 4 لاعبين بالبطولة، أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة اليوم، أما وطارق أصدقاء بالفعل وسافرنا معا من مصر إلى موريشيوس، أنا وطارق قدمنا مباراة رائعة وهذه المواجهة هي رقم 26 بيننا أعتقد أنه اللاعب الذي لعبت معه أكثر من غيره في مسيرتنا.

أضاف: أحترم طارق مؤمن كثيرا وأقدر أداؤه، إنه لاعب ملهم يلهمني كثيرًا وآمل أن يستمر لسنوات عديدة لأنه فريد جدًا كلاعب وأنا أحترمه كثيرًا، وأتطلع للعب المزيد من المباريات معه.

تأهل محمد الشوربجي لاعب انجلترا، إلى الدور النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة والمصنف السادس عالميا، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 14-12.

وتأهلت البطلة المصرية فريدة محمد إلى الدور النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، وذلك بعد تغلبها في مباراة الدور نصف النهائي على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6 .