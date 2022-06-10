شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم المقاصة بثنائية ودياً أستعدادا لمواجهة الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره مصر المقاصة بثنائية نظيفة في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب العباسية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ، وانتهت المباراة بفوز فريق البنك الأهلي بهدفين للاشيء بتوقيع كلا من أسامة فيصل ومحمود قاعود.

وشهدت المباراة حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق للاطمئنان على آخر تحضيرات الفريق .