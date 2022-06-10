شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم المقاصة بثنائية ودياً أستعدادا لمواجهة الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره مصر المقاصة بثنائية نظيفة في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب العباسية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ، وانتهت المباراة بفوز فريق البنك الأهلي بهدفين للاشيء بتوقيع كلا من أسامة فيصل ومحمود قاعود.
وشهدت المباراة حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق للاطمئنان على آخر تحضيرات الفريق .
ويستعد لاعبو فريق البنك الأهلى للدخول فى معسكر مغلق، بقيادة خالد جلال، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وخوض بعض المباريات الودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، حيث تم الاستقرار على مواجهة فريقى الجونة والإسماعيلى يومى 9 و10 من شهر يونيو الجارى.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وخسر 5 لقاءات.