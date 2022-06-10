شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يفتتح النادي النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة النادي النهري بالعجوزة بعد التطورات التي أجريت عليه خلال الفترة الماضية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مندوبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبعض ممثلي الوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة وعددا من رجال السياسة والإعلاميين ونجوم الكرة ومن نجوم المجتمع والفن.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إعادة مقر النادي النهري إلى صورته المضيئة التي كان عليها في وقت سابق وتم تنفيذ أعمال التجديدات التي سعى من خلالها المجلس الى إظهاره بالشكل الذي يليق بالجمعية العمومية للنادي.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بالطفرة التي شهدها النادي النهري بعد التجديد.