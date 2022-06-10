شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعي بلال بن حمودة لاعب منتخب الجزائر بعد وفاته في حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اللاعب الجزائري بلال بن حمودة لاعب منتخب الجزائر والذي توفي اليوم أثر تعرضه لحادث أليم.

وكتب الحساب الرسمي للمصري عبر تويتر: ‏النادي ‎المصري يتقدم لشقيقه نادي اتحاد العاصمة الجزائري بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعبه بلال بن حمودة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

من ناحية أخرى، يسابق مسؤولو النادي المصري الزمن لحل أزمة معين الشعباني مدرب الفريق السابق، وذلك قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام المنصورة، والتي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويأمل النادي المصري في الوصول إلى حل ودي سريع لإنهاء التعاقد مع معين الشعباني، بدلاً من الدخول في أزمة جديدة في حال تقدم التونسي بشكوى رسمية ضد النادي بسبب مستحقاته المادية.

وترفض إدارة النادي المصري الإعلان رسمياً عن تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، قبل الإعلان عن فسخ التعاقد مع الشعباني حتى لا يضع المصري نفسه في أزمة أخرى مع المدرب التونسي يمكن أن تكون دليلاً ضد النادي البورسعيدي في حالة تقدم الشعباني بشكوى ضد المصري.