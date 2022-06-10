شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخسر أمام فيوتشر 2 / 1 وديا استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الاتحاد السكندرى وديا بنتيجة 2 /1 أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى المتوقف في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخبنا الوطنى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل أهداف المباراة مروان محسن وسافيولا لـ فيوتشر بينما أحرز هدف سيد البلد الوحيد إبراهيم حسن.

من ناحية أخرى يهتم ناديا الاتحاد السكندري وفيوتشر بضم محمد محمود صانع ألعاب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلين خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني، في ظل قناعتهم بقدرات اللاعب الفنية الكبيرة.

وتوترت علاقة محمد محمود مع موسيماني في الفترة الأخيرة، بسبب عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي أو احتياطي، على الرغم من تأثر وسط ملعب الأهلي بغياب الثلاثي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ومع ذلك كان يخرج من قوائم مباريات فريقه.

وتغيرت طريقة تفكير محمد محمود بدلا من البقاء بحيث يخرج للإعارة في الموسم المقبل لاستعادة مستواه المفقود قبل العودة إلى فريقه لاحقا والمنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.