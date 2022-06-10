شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقتحم إيهاب جلال قائمة أقصر المدربين قيادة للمنتخب؟.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيدخل إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب قائمة أقصر المدربين الفنيين قيادة للفراعنة، في حال رحيله عن المنتخب في الساعات المقبلة، على خلفية السقوط أمام إثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم منتصف العام المقبل بكوت ديفوار.

وفي حال رحيل إيهاب جلال سيكون قضى شهرين فقط على رأس القيادة الفنية للمنتخب وأشرف على الفراعنة في 3 مباريات بما فيهم لقاء كوريا المقرر له يوم 14 يونيو.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تعيين إيهاب جلال المدير الفني السابق لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

ويرصد الخليج 365 أقصر المديرين الفنيين قيادة للمنتخب في التقرير التالي:







أنور سلامة الألماني وايز الألماني وايز استمر الألماني في قيادة الفراعنة 3 أشهر و28 يومًا، في الفترة من 1 نوفمبر 1990 حتى 1يناير 1991، وجاء تعيينه عقب إقالة الجنرال محمود الجوهري الذى قاد المنتخب الوطني لنهائيات كاس العالم 1990.



جيرارد جيلى لم يكمل المدرب الفرنسي، خلفًا لأنور سلامة، سوى 3 أشهر و15 يومًا، في الفترة بين (15 نوفمبر 1999- حتى 1 مارس 2000). وقاد منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية عام 2000 التى استضافتها غانا و نيجيريا ومعه خسر منتخب أمام تونس بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة ليتم اقالة جيلى.

جيرارد جيلي طه إسماعيل تولى طه إسماعيل قيادة المنتخب الوطني لمدة أشهر قليلة، بعد رحيل اليوغسلافي نينكوفيتش، حيث تم تعيينه في عام 1978 ورحل عن المنتخب بعد شهور قليلة في نفس العام ولم يحقق أي نجاح على للمنتخب، وتولى بعده المجري ديسو. طه إسماعيل تولى طه إسماعيل قيادة المنتخب الوطني لمدة أشهر قليلة، بعد رحيل اليوغسلافي نينكوفيتش، حيث تم تعيينه في عام 1978 ورحل عن المنتخب بعد شهور قليلة في نفس العام ولم يحقق أي نجاح على للمنتخب، وتولى بعده المجري ديسو.



عبد المنعم الحاج عبد المنعم الحاج تولى عبد المنعم الحاج المنتخب لمدة أسابيع قليلة حينما تم تعيينه مديرا فنيا للفراعنة في عام 1981 ولكنه لم يستمر طويلا وتم اقالته في نفس العام ولكن يحقق أي نجاحات مع المنتخب.



عبد المنعم الحاج

فؤاد صدقي مكث في القيادة الفنية للمنتخب أشهر قليلة حيث تم تعيينه في نهاية 1988 ولكنه رحل في مطلع العام التالي 1989 وتولى الجوهري مكانه وقاد المنتخب لنهائيات كاس العالم بايطاليا. فؤاد صدقي مكث في القيادة الفنية للمنتخب أشهر قليلة حيث تم تعيينه في نهاية 1988 ولكنه رحل في مطلع العام التالي 1989 وتولى الجوهري مكانه وقاد المنتخب لنهائيات كاس العالم بايطاليا.



فؤاد صدقى فى شبابه

محسن صالح محسن صالح ام اسناد القيادة الفنية للمنتخب الوطني في عام 1995 لمحسن صالح عقب اقالة الهولندي رويتر، لكن اتحاد الكرة قرر اقالة محسن صالح في نفس العام وأسند المهمة للهولندي الآخر رود كرول.

أنور سلامةيعتبر أنور سلامة من أقصر الفترات التي تولى فيها مدرب قيادة المنتخب الوطني حيث لم يمكث في منصبه سوى أسبوعين فقط، بعدما تم تعيينه مديرا فنيا للفراعنة في الأول من نوفمبر عام 1999 وتم اقالته من منصبه بعد إسبوعين فقط في 15 من الشهر نفسه.





كارلوس كيروشتعتبر ولاية البرتغالي كارلوس كيروش من أقصر الولايات قيادة للمنتخب في تاريخ الفراعنة، حيث لم يمكث المدرب البرتغالي في منصبه سوى 6 أشهر فقط لكنه قاد المنتخب في مرحلة حاسمة لنهائي أمم إفريقيا والمباراة الفاصلة من تصفيات المونديال، وخسر المباراتين بضربات الترجيح أمام نفس المنافس.

تارديلى

فى ولاية عصام عبدالمنعم، المؤقتة تعاقد اتحاد الكرة مع الإيطالي ماركو تارديلى مقابل 40 ألف دولار شهريا، قضى 6 أشهر و16 يومًا (25 مارس حتى 11 أكتوبر 2004).