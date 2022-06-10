في أول مواجهة بعد تمثيل إنجلترا.. محمد الشوربجي يهزم المصري طارق مؤمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

متابعات

فاز محمد الشوربجي على طارق مؤمن 3-صفر في أول مواجهة له ضد لاعب مصري منذ قراره المفاجئ بتحويل الولاء وتمثيل إنجلترا بدلا من مصر، ليتأهل لنهائي بطولة موريشيوس للاسكواش، اليوم الجمعة.



وسيخوض الشوربجي، الذي هزم مؤمن بنتيجة 11-7 و11-5 و14-12، النهائي في أول بطولة له تحت علم إنجلترا ضد دييجو إلياس لاعب بيرو، الذي حقق مفاجأة بالتغلب على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا.

وفاجأ الشوربجي (31 عاما) عالم الاسكواش بقراره المثير للجدل في وقت سابق هذا الأسبوع، وبرر المصنف الثالث عالميا الذي يعيش في بريستول منذ كان يبلغ 15 عاما تحويل الولاء بالمعاملة السيئة من بعض الأفراد في منظومة الرياضة بمصر.