شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعي النجم الجزائري بلال بن حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النادي الاهلي بلال بن حمودة، لاعب فريق اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر للمحليين، الذي وافته اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن الأهلي :" مجلس الإدارة وقطاعات النادي ينعون ببالغ الحزن والأسى اللاعب بلال بن حمودة لاعب اتحاد العاصمة الجزائري الشقيق الذي وافته المنية اليوم أثر حادث اليم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان..انا لله و انا اليه راجعون".

وتلقي فريق إتحاد العاصمة وأسرة كرة القدم والرياضة الجزائرية خبر صادم، بوفاة اللاعب بلال بن حمودة البالغ 24 عاما، اليوم بسبب حادث مرور أليم.

ويعد اللاعب الراحل من اللاعبين الموهوبين الذين برزوا مؤخرا في الدورى الجزائرى، ورفقة المنتخب الجزائري للمحليين، وساهم في فوز منتخب بلاده للمحليين أمام الكونغو أمس الخميس، حيث سجل الهدف الثانى.