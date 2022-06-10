شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ينسق مع ديانج ومعلول وتاو توقيت العودة للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح جهاز الكرة بالنادى الاهلى قنوات اتصال مع الثلاثى على معلول وبيرسى تاو واليو ديانج لاعبو الفريق لتحديد موعد عودتهم للقاهرة بعد نهاية المهمة الدولية ، حيث انتهت ارتباطات منتخب تونس بمواجهة تشيلى اليوم الجمعة حيث حقق رفقاء على معلول الفوز بثنائية دون رد ، كما انتهت مهمة المالى اليو ديانج أمس مع منتخب بلاده .

حيث نجح أليو ديانج لاعب النادى الأهلى في قيادة منتخب بلاده مالى للفوز بنتيجة 3 / 1 أمام منتخب جنوب السودان فى المباراة التى جمعتهما الخميس على ملعب "سانت ماري" على أرض الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 ، جاءت أهداف اللقاء عن طريق كل من محمد كامارا وسيكو كواتا وأليو ديانج لمنتخب مالى، بينما أحرز هدف جنوب السودان الوحيد كيكي كوياطي مدافع منتخب مالى بالخطأ فى مرماه.وجاء هدف أليو ديانج في الدقيقة 95 من عمر المباراة من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

كما انتهت مهمة بيرسى تاو مع منتخب جنوب افريقيا بالخسارة من المغرب بهدفين مقابل هدف ، وتواجد جناح النادى الأهلى في التشكيل الأساسي لمنتخب الاولاد.

ويواجه الأهلى فريق المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

وسيغيب عن الأهلي في مباراته الأولى أمام المصري بالسلوم جميع لاعبيه الدوليين، سواء من نجوم منتخب مصر أو المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك بسبب انشغالهم بخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر الذى طالب بتأجيل المباراة وعدم لعبها فى 25 مايو الماضى بسبب انشغاله بخوض نهائى دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربى والذى خسره بثنائية دون رد.

ويغيب عن مباراة الأهلى وايسترن كومبانى السباعى الدولى فى صفوف منتخب مصر لاتبارطهم بخوض أخر مباراة مع المنتخب فى 14 يونيو الجارى أمام كوريا الجنوبية، ولكن سيعود للمارد الأحمر الثلاثى على معلول وبيرسى تاو وأليو ديانج لانتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم قبل موعد مباراة ايسترن كومبانى بفترة كافية،ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى ومكيسونى عن الأهلى فى مباراة ايسترن كومبانى بالدوري بسبب الإصابة.