شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يؤمن الزمالك بركلات الجزاء قبل الصدام مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء في ختام مران الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشرف البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك على الفقرة التدريبية في ظل استعدادت الفريق لمباراة الداخلية، تحسبا للجوء إلى ركلات الترجيح

وسدد كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني ورزاق سيسيه ومحمد أشرف "روقا".

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

هذا وخضع الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني لاعبا الزمالك، لتدريبات إضافية في صالة الجيمانزيوم بعد المشاركة في جزء كبير من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني تعليمات خاصة للثنائي لتنفيذها خلال التدريبات في صالة الجيمانزيوم، وذلك لرفع معدلات لياقتهما البدنية، على أن يستكمل باقي اللاعبين التقسيمة والتدريبات الفنية.

هذا وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بدنية في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض معظم التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية للتسديد على المرمى مع التمرير السريع خلال مران اليوم.

واستعان الجهاز الفني بمرمى صغير للتسديد عليه من أجل زيادة دقة التسديد، بجانب التركيز على التسديد بالقدم المعاكسة لكل لاعب من أجل الوصول إلى أعلى المستويات بشأن اتقان التسديدات.

من ناحية أخرى حرص فيريرا على عقد جلسة سريعة مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن خلال مران اليوم، وأوضح اللاعب للمدرب البرتغالي أنه مازال يشعر ببعض الآلام في موضع الإصابة، وطالبه المدير الفني بعدم التعجل في العودة لحين التعافي بشكل كامل.