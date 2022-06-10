شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تتأهل إلى نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية فريدة محمد إلى الدور النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، وذلك بعد تغلبها في مباراة الدور نصف النهائي على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6 .

من ناحية أخرى، تلقى النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، هزيمة مفاجأة ليودع منافسات الدور نصف النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش المقامة خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال.

وخسر بول كول أمام منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة3-0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-8 .

بهذه الهزيمة يحتفظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة بصدارة التصنيف العالمي للرجال والذي استعاده في بداية يونيو الجاري، حيث كان من المقرر أن يصعد بول كول لصدارة التصنيف بشكل رسمي في حالة تأهله للنهائي.