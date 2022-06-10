شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ"شيكابالا وحفني" لرفع معدل اللياقة استعدادًا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني لاعبا الزمالك، لتدريبات إضافية في صالة الجيمانزيوم بعد المشاركة في جزء كبير من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني تعليمات خاصة للثنائي لتنفيذها خلال التدريبات في صالة الجيمانزيوم، وذلك لرفع معدلات لياقتهما البدنية، على أن يستكمل باقي اللاعبين التقسيمة والتدريبات الفنية.

هذا وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بدنية في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض معظم التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وخصص الجهاز الفني فقرة فنية للتسديد على المرمى مع التمرير السريع خلال مران اليوم. واستعان الجهاز الفني بمرمى صغير للتسديد عليه من أجل زيادة دقة التسديد، بجانب التركيز على التسديد بالقدم المعاكسة لكل لاعب من أجل الوصول إلى أعلى المستويات بشأن اتقان التسديدات.