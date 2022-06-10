الاولمبية المصرية تنعى كريم أبو قورة لاعب سلة هليوبوليس

القاهرة - سامية سيد -

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي لوفاة اللاعب كريم أبوقورة لاعب نادي هليوبوليس الذي وافته المنيه اليوم خلال مباراة منتخب جامعته في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة في كينيا.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التعازي لأسرة كرة السلة المصرية وأسرة اللاعب وأن يلهمهم المولى عز وجل الصبر والسلوان ويسكن الفقيد فسيح جناته.

ويتواجد كريم أبوقورة ضمن بعثة منتخب جامعة AUC المشارك في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة في كينيا في الفترة الحالية.

ولفظ كريم أبوقورة أنفاسه الأخيرة خلال الشوط الأول من المباراة التي خاضها اليوم الجمعة بعد أن سقط على أرض الملعب بشكل مفاجيء ولكن لم تشفع محاولات الجهاز الطبي لإنقاذه قبل أن يتم إعلان وفاته في المستشفى التي تم اصطحابه إليها فورًا.

وتقدم اتحاد السلة تعازيه إلى أسرة الرياضة وكرة السلة في وفاة اللاعب كريم أبوقورة ويؤكد على متابعته إجراءات عودته إلى القاهرة في أسرع وقت.